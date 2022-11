Chef van korps dat tien jaar geleden agente Kitty Van Nieuwenhuysen verloor: “Zo’n gewelddadig overlijden zindert heel lang na in een politiekorps”

Halle

“Zo’n gewelddadig overlijden van een politieagent tijdens de dienst zindert heel lang na in een politiekorps”. Dat zegt Mark Crispel, zonechef van de politiezone Zennevallei. Ook deze politiezone werd precies tien jaar geleden geconfronteerd met de dood van een jonge agente op patrouille. Agente Kitty Van Nieuwenhuysen overleed nadat de combi waarmee ze op patrouille was door gangsters werd beschoten na een home-invasion in Lot.