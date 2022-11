Europees akkoord over CO2-absorptie door bodems, bomen en planten verscherpt klimaatdoelstelling

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben donderdagnacht een akkoord bereikt over nieuwe doelstellingen voor de emissie en absorptie van broeikasgassen door bodems, bomen, planten, biomassa en hout. Door de doelstellingen aan te scherpen, engageert de Europese Unie zich er de facto toe haar netto-emissies tegen 2030 met 57 procent te verminderen, in plaats van met 55 procent zoals de Europese Klimaatwet voorschrijft.

De wetgeving waarover nu een akkoord gevonden is, maar dat nog formeel moet worden goedgekeurd, gaat over de sector landgebruik, verandering van landgebruik en bosbouw. Concreet zijn voor bodems, bomen, planten, biomassa en hout in de EU doelstellingen afgesproken voor de emissie en absorptie van broeikasgassen uit de atmosfeer. Bossen, graslanden, venen en waterrijke gebieden houden veel CO2 vast, maar als bijvoorbeeld bossen worden gekapt of natuurlijke bodems in landbouwgrond worden omgezet, gaat die capaciteit verloren.

Tegen 2030 wil de Europese Unie dat de sector netto 310 megaton (Mt) CO2-equivalent verwijdert, of 15 procent meer dan vandaag. Voor alle lidstaten is een lineair traject uitgetekend, België moet tegen het einde van het decennium 1,35 Mt CO2-equivalent verwijderen.

Verplichte bijsturing

De lidstaten zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden. Als ze hun doelstelling dreigen te missen, zullen ze verplicht worden bijsturingen te doen en kunnen ze nog hogere targets opgelegd krijgen. Er is ook wel de nodige flexibiliteit in de wetgeving ingebouwd voor wanneer lidstaten door externe factoren (zoals bosbranden) van hun traject af dreigen te geraken.

Door het ambitieniveau op de verwijdering van 310 Mt CO2-equivalent te leggen, moet de EU tegen 2030 geen 55 procent, maar dus 57 procent minder broeikasgassen kunnen uitstoten dan in het referentiejaar 1990.