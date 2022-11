Jong AA Gent-aanvoerder Cederick Van Daele scoort bij debuut in hoofdmacht: “Ik ben een echte Buffalo”

Eindelijk. In de bekerpartij op Dessel was het dan toch zover voor Cederick Van Daele (22). De aanvoerder van Jong AA Gent maakte zijn officiële debuut voor het eerste elftal van de Buffalo’s en dat kwam geen dag te vroeg voor het Gentse jeugdproduct. “Ik zag andere jongens wel kansen krijgen en dacht: wat doe ik fout?”

“Ik was niet echt aangedaan na mijn debuutwedstrijd, maar meteen ook scoren was toch wel heel speciaal”, kijkt Cé Van Daele tevreden terug op zijn allereerste officiële wedstrijd in de hoofdmacht van de Buffalo’s. “Ik bekeek de wedstrijd ook al eens opnieuw. Daarbij let ik ook heel aandachtig op mijn prestatie. Natuurlijk kreeg ik ook heel veel berichten. Het waren er zoveel dat ik niet alles kon beantwoorden.”

Hoewel hij best tevreden was over die eerste partij blijft Van Daele opvallend nuchter: “Een score op tien? Ik vond me best een goede partij spelen: 7 of 7,5/10? Ik ben bescheiden, zo ben ik nu eenmaal”, grinnikt het Gentse jeugdproduct. “Het was ook pas mijn eerste match en ik kan zeker nog beter. Ik bestudeerde ondertussen ook al heel aandachtig mijn eigen prestatie, want daar leer je telkens ontzettend veel uit.”

Woensdagavond kwam er dus een langgekoesterde droom uit voor Van Daele. “Ik heb lang moeten wachten op mijn debuut. Vooral omdat andere jongens wel hun kans kregen. Dat was soms toch wel wat pijnlijk. Dan denk je: wat doe ik fout? Nu volgt dan toch die beloning voor al dat harde werken. Noem het gerust een voorlopig hoogtepunt, ook al zie ik het eerder als een nieuwe start. Ik wil mezelf bewijzen.”

“Ik wist pas rond 17.30 uur dat ik zou spelen. Ik wist werkelijk helemaal van niets en plots zag ik mijn naam op het bord. Dan heb je toch wel even kippenvel, hoor”, herbeleeft Van Daele een onvergetelijke dag. “Dat was vooral een spannend momentje, vond ik, want je wilt jezelf toch bewijzen en dat is me uiteindelijk toch wel gelukt.”

Anderzijds werpt Van Daele zich ook steeds meer op als een speler die ook zijn statistieken weet te verzorgen. “Zeker en vast, met zes doelpunten en vijf assists op twaalf matchen ben ik het seizoen goed gestart. Dat is zeker niet slecht voor een linksachter. Ik besteed er ook wel meer aandacht aan dan vroeger.”

Gentse cool

“Natuurlijk wil je gewoon altijd een goede match spelen, maar die statistieken zijn ook belangrijk, want daarmee heb je ook een directe impact op het team. Hierdoor krijg je ook wel wat meer media-aandacht. Dit is het laatste seizoen dat ik voor Jong AA Gent kan spelen, dit is dan ook een belangrijk seizoen voor mij. Nee, dat zorgt niet voor extra druk. Noem het een bron van motivatie.”

Gentse cool, het bestaat echt, dat blijkt al snel als je even babbelt met Van Daele die trouwens een hechte vriendschapsband onderhoudt met een gewezen Buffalo-icoon: “Ik blijf altijd heel rustig, ook als het eens wat minder gaat. Ik geloof in mezelf. Na de match kreeg ik ook nog felicitaties van Benito Raman. We hebben al enkele jaren contact en zijn goede vrienden geworden. Het deed me wel iets. Hij is ook een echte Gentenaar.”

“De volgende stap? Ik hoop dat ik nu ook in de competitie en de Conference League een kans krijg”, durft Van Daele toch ook even voorzichtig vooruit te kijken. “Als ik me ook in die competities kan bewijzen, zet ik opnieuw een grote stap in mijn ontwikkeling. Het is natuurlijk aan de coach om die keuzes te maken, maar ik kan alleen maar keihard werken en tonen dat ik er klaar voor ben.”

Van Daele beleeft de droom van elke Gentse jeugdspeler en meer dan dat. “Weet je: ik ben een echte Buffalo. Dit is mijn club. Mijn favoriete Buffalo? Bryan Ruiz, een heerlijk sierlijke voetballer. Ik was echt gek op hem. Momenteel heb ik vooral veel respect voor Sven Kums, Vadis Odjidja en Laurent Depoitre. Ook jongens zoals Julien De Sart en Elisha Owusu lijken wel in hun tuin te voetballen, die ogen altijd zo relaxed. Als je die jongens rondom jou hebt, voel je je echt safe. Dat is heerlijk voetballen.”