AA Gent-voorzitter De Witte veroordeelt relschoppers tegen Club Brugge: “Er is een grens overschreden: ik zag huilende kinderen”

Uitgerekend op 11 november, de herdenking van Wapenstilstand, neemt AA Gent-voorzitter Ivan De Witte de wapens op om het geweld in en buiten de stadions weg te krijgen. Aanleiding zijn de incidenten voor, tijdens en na AA Gent-Club Brugge, die hij streng veroordeelt. “Ik geloof in dialoog. Ik ben niet bang van de confrontatie met de harde kern.”

Het spandoek dat ex-speler Roman Yaremchuk dood wenste, vuurpijlen na amper 8 minuten, vechtpartijen in de tribunes waar ook kinderen stonden, rellen na de wedstrijd rond het stadion: het gedrag van een kleine schare ‘supporters’ van AA Gent bereikte vorig weekend een nieuw dieptepunt. De Ghelamco Arena leek wel een oorlogszone tijdens en na de wedstrijd tegen Club Brugge.

© BELGA

Daarom komt voorzitter Ivan De Witte met een krachtig signaal. “KAA Gent kan niet afwezig blijven in dit debat. Wij veroordelen dit zeer sterk”, zegt De Witte. Want de euforie om de winst tegen Club Brugge zadelden hem op met een dubbel gevoel. Voor de wedstrijd al had hij een slecht voorgevoel. “Ik was verrast door het spandoek tegen Yaremchuk. Ik kan begrijpen dat er ergens bitterheid is. Maar we mogen niet vergeten dat hij heel wat betekend heeft en zijn transfer naar Benfica ons financieel door de covidperiode hielp komen. Dat spandoek was een brug te ver.”

© BELGA

Waarom er vuurpijlen werden ontstoken en zelfs in het doelgebied van Gent-doelman Nardi vielen, begrijpt hij helemaal niet. “Pyrotechnisch materiaal geeft wel sfeer maar als mensen brandwonden oplopen, gaat het te ver. Al die zaken leidden ook tot huilende kinderen in de familietribune die moesten beschermd worden, ouders die voortijdig het stadion verlieten. De wanhoop en onbegrip die ik las in de ogen van kleine kinderen. In plaats van kwaad maakt dat me droef.”

© BELGA

De Witte benadrukt dat het gaat om individuen, “misschien maar 25”, aangevuld met mensen “uit Nederland en Frankrijk” die het vergallen voor “98 procent” van de supporters. “We zijn bezig om samen te werken met de bevoegde instanties, politie en het ministerie van binnenlandse zaken, voor identificatie en stadionverboden. Ik ben geen fan van repressieve maatregelen maar er is een grens overschreden.”

Dialoog met de ultra’s

Maandag heeft AA Gent ook een supportersraad, waarin erover wordt gesproken. “Ik zal ook proberen een gesprek te hebben met vertegenwoordigers van de harde kern. Ik ben niet bang van die confrontatie want ik geloof in dialoog. Daar zitten jonge mensen tussen die zich laten meeslepen in een bepaalde manifestatiedrang maar nadien wel weer met de voeten op de grond komen.”

© BELGA

Tegelijkertijd doet De Witte een oproep, omdat er naar zijn zin nog niet genoeg gedaan wordt. “Ik wil geen Don Quichote spelen. Alleen ten strijde trekken heeft geen zin. Daarom doe ik een oproep tot Lorin Parys (CEO van de Pro League, red.) om de clubs zo snel mogelijk samen te roepen. Dat is geen vorm van kritiek, wel een vraag om dit met spoed aan te pakken. Voor het uitgroeit naar misstanden zoals we die twintig jaar geleden kenden. Een slogan is niet genoeg. Er moet opgetreden worden. Als liga en vereniging van clubs is dat onze plicht, vooraleer het product voetbal kapot wordt gemaakt.”

Dat het merendeel van de eigen achterban de schaarse relschoppers veroordeelden, doet de voorzitter plezier. Want los van alles wat over de schreef ging tegen Club Brugge, deed de sfeer in de Ghelamco Arena hem veel plezier. Ook vanuit de vakken waar de ultra’s zitten. “Sfeervakken bevorderen positieve sfeer. Ik zou graag zien dat we ons stadion kunnen omtoveren van een bioscoopgedrag tot een echte voetbaltempel, waar het davert van positief enthousiasme. Maar met dat gedrag van die enkelingen wordt dat verhinderd.”