Honderden fans brengen laatste groet aan Nicole

In het gemeentehuis in Wemmel kwamen vrijdagnamiddag twee- tot driehonderd mensen een laatste groet geven aan Nicole van het bekende showbizzkoppel Nicole & Hugo. Ze overleed op 76-jarige leeftijd na een ongelukkige val. Het volk kwam druppelsgewijs binnen, er was geen lange wachtrij. De grote volkstoeloop wordt zaterdag op de begrafenis verwacht.

“Een laatste groet in een gemeentehuis, is echt wel heel uitzonderlijk, ik heb er geen weet van dat ons familiebedrijf Uitvaartzorg Willems in Wemmel en Strombeek dit al eerder deed”, zegt begrafenisondernemer Kim Willems (43). “Een hele week was hier ook gelegenheid om het rouwregister te tekenen, er is de online rouwbetuiging en de begrafenis zaterdag waar we veel volk verwachten in het crematorium van Zemst. Hier in Wemmel is de kist opgesteld met een foto van Nicole en kwamen Wemmelaars druppelsgewijs een laatste groet brengen.”

De familie was bij de laatste groet niet aanwezig, die komt naar de plechtigheid in het crematorium in Zemst.

Louis Waxweiler (72) uit Wemmel kwam ook groeten

Gewezen postbode Louis Waxweiler (72) uit Wemmel kwam ook groeten. “Ik heb haar vader en moeder en grootmoeder gekend. Die had een klein winkeltje waar ze snoep en groenten verkochten. Het waren heel sympathieke mensen, we kenden mekaar. Het zijn hier zowat allemaal Wemmelaars die hier de laatste groet brengen. We hebben nog een oude kern in Wemmel, we sterven wel uit, maar we zijn er nog en kennen mekaar. Ik heb van kindsaf een goede band gehad met Nicole. Ik ben Wemmelaar, ik moest hier zijn, door het feit dat ze een mooie loopbaan hebben uitgebouwd. Het plots overlijden is een erge zaak, ik voel er mee mee. Ik ben een kaartje gaan afgeven aan de deur bij de familie.”

“Ze kwam bij mij in het kapsalon”

“Ik heb ze heel goed gekend”, zegt Lea Maes (86) uit Wemmel die net de laatste groet bracht. “Ze kwam bij mij in het kapsalon. Ze zei: Lea’ke, ik ga niet meer bij u komen, want ze willen op de VRT mijn haar doen, want dat was belangrijk voor het scherm. Maar ik kwam hen nog altijd tegen op straat, in Beverbos, noem maar op. Ik zei telkens Goeiemorgen morgen en we lachten. Deze laatste groet is zeer belangrijk voor mij. Ze is weg. Dat besef is er nu. Wemmel verliest een monument. Iedereen kende haar, zo’n tof koppel. Het is heel erg voor Hugo. Dat ze zo is weggegaan met zo’n dom ongeluk.”

In het hoofd

Ook Mary Boduin (81), gekend van de liedjesteksten die ze schreef voor onder andere Ann Christy, maar ook voor Louis en Gunther Neefs, Liliane Saint-Pierre, Udo, Jo Vally én Nicole en Hugo kwam een laatste groet brengen. “Ik kon hier niet ontbreken”, zegt ze. “Het is een enorm groot gemis, verdorie. Het komt heel hard aan. Ze blijft bij me in het hoofd.”

Boodschap van Hugo

Hugo plaatste op de Facebookpagina Nicole en Hugo ook een boodschap. “Lieve fans, zoals jullie weten nemen we zaterdag met z’n allen afscheid van mijn Colleke”, schrijft Hugo. “Het doet bijzonder goed te voelen dat jullie allemaal zeer begaan zijn en meeleven met het plotse overlijden van Nicole. Via deze Facebook-pagina zullen we een link delen zodat jullie de plechtigheid vanop afstand live kunnen volgen.”

“Als je er toch graag bij wenst te zijn, voorzie dat er een grote opkomst kan zijn. We doen ons uiterste best, maar het zou kunnen dat we jammer genoeg niet iedereen een plaats kunnen geven. We hopen daarom op jullie begrip mocht dat toch niet mogelijk zijn. Deel gerust dit bericht om andere vrienden en fans mee te informeren. Maar vooral, wil ik jullie allemaal heel erg danken voor de steun, massale berichten, lieve mails en de vele kaartjes. “

“Het doet me bijzonder goed om te voelen en te weten hoeveel ook jullie van Nicole hielden. Intussen hou ik me sterk. Ik word goed omringd en hou vast aan de vele mooie herinneringen die Nicole en ik delen. Laten we zaterdag samen een laatste keer afscheid nemen van mijn allerliefste vrouwtje. Blijf gezond en doe zoals wij: “Believe in the beauty of your dreams” - Nicole & Hugo”

Morgen zaterdag is er in het crematorium Daelhof te Zemst (Erasmuslaan 50, 1805 Cargovil – Zemst). De samenkomst begint om 13u45. De afscheidsplechtigheid start om 14u00 en zal ongeveer 1,5 uur duren.

De dienst wordt ook via livestream uitgezonden en is te volgens via deze link.

© Marc Gysens