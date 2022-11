DE STEMMEN VAN ASSISEN. Het complot van de schoonheidsspecialiste: “Zoals de tv-reeks Clan. Vier vrouwen die samen een man vermoorden”

In het Franse Rouen wordt in de Seine een lichaam gevonden. Een naakt mannenlichaam dat zwaar toegetakeld is, onthoofd zelfs. En het Franse gerecht heeft vier verdachten. Vier vrouwen, die samen de moord tot in de puntjes gepland zouden hebben. “Ze waren waanzinnig goed voorbereid. Ze kochten zelfs overalls om hun kleren te beschermen tegen bloedspatten.”