Nationale manifestatie tegen politiegeweld op 28 november in Brussel

Er komt op maandag 28 november een “nationale manifestatie” in Brussel om het geweld tegen de politie aan te klagen. Dat hebben de politievakbonden vrijdagochtend beslist, zo werd vernomen bij Joeri Dehaes van de christelijke vakbond (ACV Politie). Aanleiding tot de betoging is de aanval op een politiepatrouille donderdag in Schaarbeek, waarbij een politieagent om het leven is gekomen.

In een pamflet zeggen de vakbonden in gemeenschappelijk front dat geweld tegen de politie onaanvaardbaar is. Ze eisen meer respect voor de politie, ook van de federale regering en van Justitie, klinkt het.

Dehaes noemt de dodelijke steekpartij “een laffe, bewuste moord”. Zijn eerste reactie was er eentje van ongeloof, zo zegt de vakbondsman. “Eerst denk je: ‘Weeral?’, want het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Maar het wordt nog erger als je hoort wat er eerder, voor de aanval, allemaal is gebeurd.”

Zo is gebleken dat de man, die eerder enkele jaren in de cel zat, zich ‘s ochtends had aangeboden op een politiebureau in Evere. Daar maakte hij een verwarde indruk, sprak over haat tegen de politie en vroeg om psychologische begeleiding. Een parketmagistraat oordeelde dat de procedure voor gedwongen opname niet mogelijk was, omdat de man zich vrijwillig wou laten begeleiden. De politie bracht hem naar de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis, maar daar vertrok hij uiteindelijk weer. De man stond ook op de lijst van Ocad, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.

Meer respect van regering

“De dader was gekend voor radicalisme, extremisme, hij had een traject gevolgd in de gevangenis, hij kwam zich zelf aanbieden ...”, aldus Dehaes. “En dan zegt het parket dat het niks kon doen. Dat tart alle verbeelding, dat is te gek voor woorden.”

De vakbondsman vraagt ook meer respect van de federale regering. Zo werd een eerder afgesproken loonsverhoging al deels teruggedraaid, en was er het bericht dat de voordelige pensioenregeling voor de politie tegen 2030 wordt afgebouwd. “Stop de aanvallen op de politie”, aldus Dehaes.

Ook politievakbond VSOA reageerde al scherp na “het zoveelste geval van geweld tegen de politie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, en haalde uit naar zowel regering als Justitie.