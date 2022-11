GENT/WESTROZEBEKE

Diep in West-Vlaanderen herdenken ze deze maand met heel wat festiviteiten de slag van Westrozebeke, die op 27 november 1382 plaatsvond. Maar in Gent wordt zedig gezwegen over de wereldberoemde veldslag. Het was dan ook de bloederigste nederlaag die de Gentenaars ooit leden, met minstens 20.000 gesneuvelden. Dit is het verhaal van die bewuste dag.