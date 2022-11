Nicolas Rommens, de stille motor van Zulte Waregem: “Misschien ben ik wel een laatbloeier”

Sinds hij deze zomer overkwam van RWDM, heeft de 27-jarige Nicolas Rommens zich in geen tijd ontwikkeld tot een van de steunpilaren van het elftal van Mbaye Leye. “RWDM had ook wel de ambitie om kampioen te spelen in 1B, maar het project van Zulte Waregem sprak me enorm aan. Eenmaal je geproefd hebt van 1A, wil je dat gewoon opnieuw beleven.”

Niet elke profvoetballer kan zich als tiener of jonge twintiger al ontpoppen tot een vaste waarde. Neem bijvoorbeeld Nicolas Rommens. 27 jaar oud en nu pas echt op weg om zijn plaats op te eisen in 1A. “Ik heb misschien wel wat pech gehad: na mijn eerste seizoen in 1A bij Westerlo degradeerden we naar 1B. In mijn laatste contractjaar liep ik dan ook nog een zware blessure op en ik was dan wel vicekapitein, maar de omstandigheden waren niet echt ideaal”, kijkt Rommens terug op een voor hem toch wel zware periode.

“De nieuwe Turkse eigenaren wilden mijn contract niet aan dezelfde voorwaarden verlengen. Vervolgens beleefde ik het faillissement bij Roeselare om nadien mijn loopbaan te herlanceren bij RWDM, om nu een nieuwe kans te krijgen bij Zulte Waregem”, aldus het jeugdproduct van Westerlo. “Ik ben misschien inderdaad wel een laatbloeier. Misschien is dat wel gewoon wie ik ben. Ik ben er wel altijd blijven in geloven en bleef mijn ambitie ook uitspreken: 1A bleef mijn doel.”

Vorig seizoen leek Rommens met RWDM eigenlijk al op weg naar de hoogste voetbalklasse. “Het missen van de promotie gaf een heel zure nasmaak”, klinkt Rommens nog steeds ontzet. “Je knokt er een heel seizoen lang voor en dan loopt het op het laatste nippertje mis. RWDM had ook wel de ambitie om kampioen te spelen in 1B, maar het project van Zulte Waregem sprak me enorm aan. Eenmaal je geproefd hebt van 1A, wil je dat gewoon opnieuw beleven. Uiteindelijk kon ik nu toch opnieuw in 1A aan de slag. Oef. Het niveauverschil is eigenlijk niet zo heel groot. Je merkt ook dat de stijgers van de laatste seizoenen het altijd prima doen in 1A, kijk maar naar Union.”

Plafond ontdekken

Rommens wil allerminst een figurantenrol vervullen, daarvoor is hij duidelijk veel te ambitieus: “Je moet altijd ambitie hebben. Nu ik opnieuw in 1A speel, wil ik er ook absoluut blijven. Elke week presteren en jezelf in de kijker spelen door het team te helpen. Ik heb wel geen idee waar mijn plafond ligt, dat zal ik gaandeweg moeten ontdekken, vermoed ik”, aldus de nuchtere middenvelder die aan de Gaverbeek met volle teugen geniet.

Ondanks de matige puntenoogst van de eerste seizoenshelft klinkt Rommens allesbehalve pessimistisch. “Je merkt ook wel dat we nog genoeg doelkansen bij elkaar voetballen, dat moet ons moed geven op een goede afloop. We moeten het als team zien te rooien, want we hebben niet meteen de jongens die een op een het verschil kunnen maken. Iemand als Dompé kon dat wel. Fadera misschien ook wel, maar hij moet ook nog wat stapjes zetten.”

“We hebben duidelijk genoeg kwaliteit in onze rangen om als een hechte groep die degradatiestrijd aan te gaan”, pompt Rommens nog eens zichzelf en zijn ploegmakkers verse moed in. “We gaan er wel goed mee om en de sfeer in de kleedkamer is ook opperbest. Of er sfeermakers bij zitten? Zeker en vast. Eigenlijk durft iedereen al eens een grapje uit te halen, maar de ervaren jongens nemen de jongeren zeker ook wel op sleeptouw. Er zit echt wel muziek in deze groep.”