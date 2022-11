Oekraïense troepen worden in heroverd Cherson verwelkomd door jubelende menigte

Voor de eerste keer sinds de inname door Rusland begin maart, zijn Oekraïense troepen Cherson binnengetrokken. Ze werden verwelkomd door jubelende menigten, de Oekraïense vlag werd gehesen en het ziet er naar uit dat er tot diep in de nacht gevierd zal worden. Toch is Kiev er niet gerust in dat de Russen plots besloten hebben zich terug te trekken.

Meer dan 30.000 Russische militairen hebben zich teruggetrokken naar de oostelijke over van de rivier de Dnjepr. Voor de eerste keer sinds 2 maart konden de Oekraïense troepen opnieuw de stad binnentrekken. Op video’s op sociale media is te zien hoe Oekraïense troepen toegejuicht worden en hoe Oekraïense vlaggen gehesen worden. Het ziet ernaar uit dat er nog tot in de vroege uurtjes gevierd zal worden. Op beelden is namelijk te zien hoe mensen op straat dansen, zingen en de initialen

Aan de overgebleven Russische soldaten werd gevraagd om zich over te geven. Volgens The Guardian zouden sommigen hun burgerkleren hebben aangetrokken maar zouden ze mogelijk nog gewapend zijn. “In geval van vrijwillige gevangenschap garandeert Oekraïne jullie overleving en veiligheid. Wij houden ons aan de Conventie van Genève, garanderen krijgsgevangenen voedsel, medische verzorging en de mogelijkheid van jullie uitwisseling voor soldaten van de Oekraïense strijdkrachten die in de Russische Federatie gevangen worden gehouden”, liet de minister van Defensie vrijdag weten via sociale media. Het zal volgens de Oekraïense minister van Defensie Oleksij Reznikov op z’n minst een week duren voordat alle circa 40.000 Russische troepen zich hebben terugtrokken.

Bij een gevangenenruil met Rusland werden eerder ook al 45 Oekraïense soldaten vrijgelaten en werden de lichamen van twee gedode Oekraïense soldaten gerepatrieerd.

Blijvende gevechten

Vrijdag liet het Oekraïense ministerie van Defensie aan BBC weten dat de Oekraïense strijdkrachten de regio bijna helemaal onder controle hadden. Eerder vandaag werd op het Svobodyplein, vlakbij het hoofdkwartier van het regionale bestuur, een Oekraïense vlag gehesen.

De Oekraïeners blijven echter voorzichtig. Kiev heeft namelijk sceptisch gereageerd op de aankondiging dat Rusland zijn troepen terugtrekt uit de havenstad Cherson. Er wordt voor een valstrik gevreesd.

“Rusland zal overal waar het kan mijnen achter­laten: in huizen, de riolering”, twitterde presidentieel adviseur Michajlo Podoljak gisteren. “Artillerie van de oostoever van de Dnipro kan de stad verwoesten.” Het Amerikaanse Institute for the Study of War acht het echter onwaarschijnlijk dat de aangekondigde terugtrekking een val is om Oekraïense troepen voor kostbare stadsgevechten Cherson in te lokken. “Russische vertegenwoordigers hebben een terugtrekking geanticipeerd en voorbereid die niet past bij een poging om Oekraïense troepen te misleiden en in de val te lokken.”

Effect op burgers

Hoewel het tij in Cherson gekeerd lijkt te zijn, blijven in vele delen van Oekraïne de gevechten gewoon doorgaan. Zo werden vrijdagochtend zeven mensen gedood bij een Russische raketaanval op een flatgebouw van vijf verdiepingen in Mykolajiv. Hulpdiensten kwamen ter plaatse in de hoop overlevenden te vinden.

De Russische aanvallen hebben volgens de laatste rapporten van het Britse ministerie van Defensie een immens groot effect op de burgers. Vooral de aanvallen op elektriciteitsvoorzieningen zorgen voor veel problemen aangezien dit ervoor zorgt dat de hulpdiensten hun werk niet kunnen doen en er op veel plaatsen geen verwarming is.