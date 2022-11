Politievakbond eist ontslag van minister Van Quickenborne: “Hij heeft een verpletterende verantwoordelijkheid”

Woede is het gevoel dat bij alle politievakbonden van het land overheerst na de dodelijke steekpartij op een politiepatrouille van donderdag in Schaarbeek. Vooral minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) moet het ontgelden. Thierry Belin, secretaris van SNPS, de Franstalige vleugel van het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel, eist zelfs zijn ontslag.

De dood van politieman Thomas M. (29) tijdens een patrouille in Schaarbeek is de druppel die bij de politievakbonden de emmer doet overlopen. De syndicaten richten hun pijlen niet alleen op minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), vooral minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt geviseerd.

SNPS-topman Thierry Belin. — © RR

“Minister Van Quickenborne heeft een verpletterende verantwoordelijkheid voor wat gebeurd is”, zegt SNPS-secretaris Thierry Belin. “Een collega van 29 jaar die zijn engagement voor het land met zijn leven bekoopt, dat is onaanvaardbaar. En het is niet de eerste keer. Eerst was er Kitty (Van Nieuwenhuyse, 2007 in Lot, red.), dan Soraya en Lucile (2018 in Luik, red.), gisteren was het Thomas, wie is er morgen aan de beurt? Dit is het resultaat van het gebrek aan daadkracht van onze Belgische bewindvoerders. Van Quickenborne steunt ons niet, hij keldert zelfs de plannen van minister Verlinden om jonge rekruten aan te trekken met een financiële bonus, plannen die plots naar oktober 2023 verschoven zijn. Wij zijn hem kotsbeu en eisen zijn ontslag.”

Dezelfde misnoegdheid is ook aan Vlaamse zijde terug te vinden. Vincent Houssin van politiesyndicaat VSOA: “Van Quickenborne is voogdijminister, maar hij zorgt niet voor ons. Ik heb nul komma nul vertrouwen in die man. Niet alleen wat betreft de aanpak van geweldplegingen. Andere voogdijministers staan voor hun mensen, hij werkt ons tegen.”

VSOA-topman Vincent Houssin — © RR

Wereldvreemd

De aanpak van wat aan de dodelijke steekpartij in Schaarbeek is voorafgegaan, roept bij Houssin veel vragen op. “Misschien is er geen intentionele fout gebeurd, maar Justitie moet bekennen dat er op z’n minst een inschattingsfout is gebeurd. Als iemand, die een gevaar betekent voor zichzelf en de anderen, niet mag gecolloqueerd worden als die persoon zich vrijwillig bij een psychiater aanmeldt, dan is daar iets grondig fout. Vrijwillig binnen is vrijwillig buiten, dat is in deze helaas gebleken. Hoe wereldvreemd kan Justitie zijn, hoe zielig is het ermee gesteld? Het is duidelijk niet omdat je een brief over nultolerantie verstuurt, dat je er ook iets aan doet.”

Of ook VSOA op ontslag van minister Van Quickenborne aanstuurt? “De minister is groot genoeg om zelf beslissingen te nemen. En als hij groot genoeg is om in de kern zijn collega Verlinden af te vallen, dan heeft hij ons niet nodig.”

Drukke actiemaand

Hoe het verder afloopt met het onderzoek naar het drama van donderdag, is koffiedik kijken. Maar daar wachten de vakbonden niet op om in actie te schieten. November wordt zelfs een drukke actiemaand. Binnen de Brusselse politie circuleert alvast een oproep om komende maandag om 10 uur voor het justitiepaleis op het Poelaertplein gedurende een half uur in stilte samen te komen. Woensdag volgt op het middaguur voor het gebouw van het Brusselse parket een soortgelijke actie die deze keer een breder syndicaal draagvlak zal hebben. En op 28 november volgt een nationale stakings- en actiedag die de steunt krijgt van alle politievakbonden van het land.

“Er moet dringend meer respect komen voor alle politiemensen. Dit kan zo niet langer”, aldus Vincent Houssin.