Dader zei: “ik haat agenten, help mij”, maar mocht toch beschikken. Reconstructie van een noodlottige dag vol bizarre beslissingen

“Ik haat agenten, ik heb nood aan psychologische hulp.” Dat zei Yassine Mahi (32), een gekende geradicaliseerde extremist, donderdagochtend tegen agenten. Ze brachten hem over naar de psychiatrische vleugel van het Saint-Luc-ziekenhuis, waar hij later alsnog weer mocht beschikken. In de vooravond doodde hij één agent en verwondde hij een tweede. Reconstructie van een dag vol opmerkelijke beslissingen en gemiste kansen.