Cameron McGeehan ziet Thalhammer-effect bij KV Oostende: “Jammer dat Yves moest gaan, maar als het niet werkt, moet je ingrijpen”

Een doelpuntje voor KV Oostende: daar moest Cameron McGeehan bijna twee jaar op wachten. Daar zat natuurlijk ook een vervelende en lange enkelblessure tussen, maar het was van 15 december 2020 geleden dat de Engelsman nog eens raak trof. “Op Anderlecht”, valt McGeehan meteen in. Tegen Kortrijk lukte het hem zowaar twee keer tijdens een belangrijke kelderkraker. En volgens de middenvelder had de nieuwe coach daar meteen een hand in. “Hij wil dat ik hoger speel en vaker opduik in de box”, legt McGeehan uit. “Onder Pflanz en Vanderhaeghe moest ik lager spelen. Meer defensief. Dat ligt mij niet zo, maar de trainer blijft de baas. Mijn taken nu zijn anders: hoog pressen en onze ploeg naar voor stuwen. Dat is op mijn lijf geschreven. Het eerste doelpunt tegen Kortrijk was meteen het resultaat van mijn nieuwe taken, bij die tweede heb ik niet nagedacht. Want als je dat doet, ga je toch alleen maar missen.”

McGeehan wil evenwel helemaal geen steen gooien naar Vanderhaeghe. “Het is jammer dat hij moest gaan. Yves is een goede vent en we hadden een prima verstandhouding. Hij heeft veel betekend voor KV Oostende”, knikt McGeehan. “Maar als het niet werkt en de punten blijven achterwege, moet je als club ingrijpen. Er is nu een nieuwe richting ingeslagen en ik hoop dat we die nieuwe start met de hele club, inclusief de fans, kunnen aangrijpen”, verwijst McGeehan naar de spreekkoren na de wedstrijd. Die waren er om Vanderhaeghe een hart onder de riem te steken. “Ook de supporters hadden hem graag. Alle begrip, maar we zijn nu aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Als we willen opschuiven in het klassement, is het belangrijk dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Naar het verleden kijken heeft nu geen enkele zin meer.”

Ook al trainde KV Oostende nog maar een week onder Thalhammer: volgens McGeehan zorgde de Oostenrijker wél al voor een broodnodige vonk. “Hij staat voor een andere aanpak. En Dominik was tijdens de eerste dagen meteen heel duidelijk over wat er verwacht werd. Die hoge pressing kennen we nog van vroeger, dus iedereen stapte meteen mee in zijn verhaal.”

Het fysieke aspect blijft echter een vraagteken: de gegenpressing die onder Blessin werd geïntroduceerd en nu terugkeert, is enorm veeleisend. Is KV Oostende wel klaar om dat elke week op te brengen? “In dat opzicht is het een voordeel dat we tijdens het WK eigenlijk een nieuwe voorbereiding krijgen”, zegt McGeehan. “We kunnen intensief trainen en werken aan onze fitheid. Ook als groep kunnen we nog groeien. Maar eerst willen we zaterdag nog bevestigen op Westerlo.” Voor KVO geldt die match eigenlijk een beetje als een finale. Een zege zou net voor die vervroegde winterstop voor heel wat ademruimte (en vertrouwen) kunnen zorgen. Zie het als een zalige kerst ergens halfweg november. “Hopelijk kunnen we daar winnen om met een goed gevoel die break in te gaan. Dat zou alleszins een gouden zaak betekenen in het klassement.”