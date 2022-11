Huilende kinderen in Nederland nadat boot van Sinterklaas zinkt

Nog maar één nachtje slapen en dan moet de Sint het Nederlandse Hellevoetsluis toekomen. Maar in het Sinterklaasjournaal was donderdag te zien hoe de stoomboot van Sinterklaas gezonken is. En dat zorgde voor heel wat huilende kinderen. Want zullen de kinderen de Sint morgen wel kunnen verwelkomen?

1.065.000 kijkers geloofden hun ogen niet toen ze donderdag zagen hoe de stoomboot van Sinterklaas zonk. De boot was onderweg naar het Nederlands stadje Hellevoet maar er was een lek, waardoor die op de bodem van de zee belandde. Vrijdag werd het nieuws opnieuw bevestigd in het Sinterklaarjournaal: het schip van de Sint is niet onderweg naar Nederland maar ligt ergens onder water.

Ieder jaar maakt de Sint een avontuur mee waardoor zijn toch vanuit Spanje vermoeilijkt wordt. Maar deze keer is het probleem van de Sint ongezien. En dat zorgde ook voor heel wat traantjes bij de kleine kijkers. “Misschien iets te spannend dit jaar”, vraagt een vader op Twitter die aankaart dat zijn dochters veel stress hadden door het nieuws.

Omdat het verhaal van het schip zo intens was, heeft de zender NTR waarop het journaal te zien is vrijdag toch een beetje goed nieuws proberen meegeven. “Tot nu toe heeft Sinterklaas altijd een oplossing gevonden voor de problemen waarvoor hij zich gesteld ziet”, laat een woordvoerder van het Sinterklaasjournaal weten aan het Algemeen Dagblad. “Dus wij vertrouwen er bij het Sinterklaasjournaal op dat hij dat deze keer weer zal doen.” De kinderen zullen hem morgen dus wel kunnen verwelkomen, alleen is het nog even wachten om te zien hoe hij zal toekomen in Nederland.

