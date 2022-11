Van Quickenborne over aanval in Schaarbeek: “Inschatting van parket”

De parketmagistraat van dienst had alle informatie gekregen van de politie over de man die zich donderdag in een politiekantoor had aangeboden en later op de dag twee agenten neerstak, waarvan een overleed aan zijn verwondingen. De magistraat heeft daarna een inschatting gemaakt en de man doorverwezen naar een psychiatrische dienst. Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) vrijdagavond gezegd op VTM Nieuws.