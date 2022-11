Marc Brys is zijn trouwe rechterhand kwijt: T2 van OH Leuven wordt bondscoach van Marokkaanse U23

Charaï werkt nog de wedstrijd tegen Seraing af, en vertrekt dan. “Ik ben enorm trots op de kans die Issame krijgt, maar ik zal hem uiteraard heel hard missen”, zegt Brys. “We kennen elkaar al lang en werken al meer dan 10 jaar intensief samen. We hebben in die jaren lief en leed gedeeld en daar ben ik dankbaar voor. Ik heb Issame in die periode zien evolueren tot de persoon die hij vandaag is. Ik gun hem absoluut deze mooie opportuniteit. Het is een nieuwe stap is in zijn carrière en meteen op internationaal niveau.”

OHL wil de WK-break gebruiken om een nieuwe assistent te vinden.