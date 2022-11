Gastland Qatar doet uitsluitend beroep op spelers uit eigen competitie, landskampioen levert helft van de spelers

Gastland Qatar heeft vrijdag zijn selectie bekendgemaakt voor het WK. De Spaanse trainer Félix Sanchez zocht het niet te ver voor de eerste WK-deelname van de kleine Golfstaat. Alle spelers in de 26-koppige lijst zijn immers actief in de Qatarese voetbalcompetitie. Landskampioen Al-Sadd SC is hoofdleverancier met 13 spelers, goed voor de helft van de selectie.