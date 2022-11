Freek de Jonge, cabaretier en voetbalfanaat: “Zelfs al wordt Nederland wereldkampioen, dit zal altijd een besmet en besmuikt tornooi blijven”

Freek de Jonge doet het weer. Vierenveertig jaar geleden bond Nederlands bekendste cabaretier en voetbalfanaat al de strijd aan met ‘de wansmaak van het WK voetbal’. De protestactie ‘Bloed aan de Paal’, tegen het WK in de militaire dictatuur van toenmalig Argentinië, ging de wereld rond. Vandaag, op zijn 78ste, is die verontwaardiging helemaal terug. Met een petitie, met een protestsong en met heel veel boosheid. Alleen Argentinië is vervangen door Qatar, zegt De Jonge. “Maar voorts? De FIFA, de corruptie, de hypocrisie, het gejongleer met mensenrechten... Het is allemaal zo schaamteloos.”