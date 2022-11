Nog meer blessurezorgen voor Rode Duivels? Yannick Carrasco traint voorlopig niet mee bij Atlético Madrid

Bij de Rode Duivels zijn er al blessurezorgen rond Romelu Lukaku, maar ook rond Yannick Carrasco heerst onzekerheid. De vleugelspeler liep bij Atlético Madrid een spierspasme op in de match tegen Mallorca en traint daardoor voorlopig niet mee met de groep. De club deelt op zijn website mee dat het de situatie verder opvolgt.

Carrasco begon woensdag in de basis bij Atlético Madrid in hun uitmatch bij Mallorca. De linkervleugelspeler moest na 59 minuten van het veld. Het verdict: een spierspasme. Ook diepe spits Alvaro Morata, die in de Spaanse WK-selectie zit, moest voortijdig van het veld: hij liep een lichte blessure op. Atlético Madrid verloor de match met 1-0.

De club gaf nog mee dat beide spelers voorlopig niet meetrainen met de groep en dat hun situatie verder opgevolgd wordt. België en Spanje spelen allebei hun eerste WK-match op woensdag 23 november: de Rode Duivels komen uit tegen Canada, Spanje speelt tegen Costa Rica.