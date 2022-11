Thomas Van den Keybus wil het ongelijk van de trainer bewijzen: “Laten zien dat hij zich vergist heeft”

Westerlo

Het ene seizoen is het andere niet. In het kampioenenjaar in 1B was Thomas Van den Keybus, de 21-jarige huurling van Club Brugge, een vaste waarde bij Westerlo. Dit seizoen viel hij liefst zeven keer naast de wedstrijdselectie. “Uiteraard heb ik er met de trainer over gesproken. Het is behoorlijk frustrerend”, blikt Van den Keybus in de aanloop naar het duel tegen KV Oostende terug op een lastige periode.