Trainer Adnan Custovic alweer op de wip bij KV Kortrijk

Nochtans nam de Bosniër pas op 1 september over van de ontslagen Karim Belhocine. Alleen slaagde Custovic er nog niet in om de Kerels weg te loodsen van een degradatieplaats, en vooral de nederlagen tegen degradatieconcurrenten Oostende en Zulte Waregem hakten er zwaar in. Daarnaast was er de complexe situatie met rebel Didier Lamkel Zé. De Kameroener werd verbannen, maar zo’n speler is voor geen enkele coach een cadeau. KV Kortrijk speelt dit weekend tegen AA Gent en het lot van Custovic lijkt aan een zijden draadje te hangen. In de wandelgangen vallen al de namen van Bernd Storck en Bob Peeters als mogelijke opvolgers. (jug, lvdw, bla)