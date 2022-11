Neergestoken agent ruilde vier jaar geleden horeca in voor zijn droomjob: “Gestorven terwijl Thomas het goede probeerde te doen”

“Het heeft geen zin als vader om nu extra haat bovenop de haat te gooien. Weet dat mijn zoon gestorven is terwijl hij het goede probeerde te doen.” Dat zegt Eric Monjoie, vader van inspecteur Thomas (29). Vier jaar geleden had zijn zoon de overstap naar de politie gewaagd.

De betreurde Thomas Montjoie (29). — © facebook

Zijn droomjob was het, klinkt het bij collega’s en vrienden van Thomas Monjoie (29). Hij hield van de actie die bij patrouilleren hoort. Samen op pad met een collega-inspecteur die je blind vertrouwt. Hij had er vier jaar geleden met plezier zijn Luikse thuisbasis Donceel voor ingeruild. Na een eerste carrière in de horeca koos hij voor de politieschool. Wat later kon hij aan de slag in Brussel-Noord. Telkens op en neer vanuit het Luikse.

Op pad met vaste compagnon

Samen met Jason P. (23) patrouilleerde hij regelmatig in de Noordwijk. Daar, niet ver van het station en de prostitutiebuurt, was het vaak moeilijk werken. Elke avond was er tumult en het aantal incidenten ligt er statistisch al jaren hoog.

Volgens zijn korpschef Olivier Slosse was inspecteur Monjoie ondanks zijn vier dienstjaren al een ervaren, zeer betrouwbare inspecteur. Geliefd binnen het korps, nooit vies van extra shiften of late uren.

Totaal verrast door aanvaller met mes

Donderdagavond stond hij met Jason P. in de Aarschotstraat te wachten aan een rood licht. Plots dook hij op, Yassine Mahi (32). De portier van de combi werd opengetrokken en meteen volgde een fatale messteek in de hals. Het was gebeurd voor ze konden reageren. Een aanslag noemde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) het vrijdagavond. Collega Jason P. kreeg een messteek in de rechterarm en werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd. Hij is na een operatie aan de beterhand en kreeg te horen dat zijn maat aan het stuur de steekpartij niet heeft overleefd.

LEES OOK. Dader zei: “ik haat agenten, help mij”, maar mocht toch beschikken. Reconstructie van een noodlottige dag vol bizarre beslissingen

Inspecteur Jason P. (23) is na een operatie donderdagnacht aan de beterhand. — © facebook

“Hij deed het goede”

In Brussel en in Donceel gingen gisteren de vlaggen halfstok. “Mijn zoon is gestorven terwijl hij het goede probeerde te doen”, zegt vader Eric Monjoie. Hij klinkt verslagen, maar opvallend waardig, amper 24 uur na de moord op zijn zoon. “We zijn helemaal in shock en zouden domme dingen kunnen zeggen. Het heeft als vader echter geen zin om nog een portie haat bovenop de haat te gooien.”

Sportief en dolgelukkig

Op foto’s op sociale media blijkt dat zijn zoon een populaire twintiger was. Jarenlang had Thomas Monjoie zijn engagement getoond in het lokale jeugdhuis. Iemand die hield van wintersporten ook, getuige de foto’s met vrienden in het Franse Tignes, en van goede wijn drinken en van een feestje. Een twintiger met een serieuze job en privé veel vertier. Hij had een vriendin met wie hij samenwoonde en gelukkig was. Hij laat ook een tweelingbroer en een zus na.

Zoveelste dode Luikse agent

In het Luikse wordt heel verslagen gereageerd, net omdat er de voorbije jaren al meerdere agenten het leven lieten tijdens interventies, zoals na een schietpartij in Luik – ook met een doorgeslagen dader – of tijdens de F1 op Francorchamps enkele jaren terug toen een dronken Nederlander plots vuurde op twee agenten. “We hebben zo’n fantastische tijd meegemaakt op de politieschool”, reageren medestudenten van de inspecteur uit Donceel op sociale media. “Het is heel erg triest dat we afscheid van je moeten nemen, zonder de kans te hebben gekregen je nog eens terug te zien.”