Het Paleis is zes hofleveranciers rijker. Opvallende naam in de rij: Surfers Paradise, de surfclub van Frank Vanleenhove in Knokke. Waar koning Filip tien jaar geleden leerde kitesurfen en waar hij altijd is blijven komen. “Hij is de koning. Maar op het water heersen de golven en de wind. Daar is iedereen gelijk.”