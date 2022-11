Club NXT sleept in extremis nog puntje uit de brand tegen Anderlecht

Net als in de heenmatch op de Heizel eindigde het duel tussen Club NXT en de RSCA Futures weer onbeslist. De geschiedenis van begin september herhaalde zich vrijdagavond in Roeselare, want het venijn zat weer in de staart. Romeo Vermant verzuimde om Club NXT vanop de stip op voorsprong te brengen en met een afgeweken schot leek de ingevallen Michiez de Brusselse futures nog de zege te bezorgen, ‘good old’ Lennart Mertens besliste er echter nog anders over: 2-2.

Club Brugge tegen Anderlecht. Het blijft maar niet vervelen, integendeel zelfs. Vrijdagavond stonden de jonkies voor de tweede keer dit seizoen tegenover mekaar en The Nest, het puik opgeknapte Schiervelde in Roeselare, kreeg behoorlijk wat volk over de vloer. Af en toe was zelfs de zang en de sfeer van in het Jan Breydelstadion.

Zeker toen het jonge geweld van Club NXT voor een knappe actie zorgde en Vercauteren op de proef stelde. Anderlecht-held Bart Verbruggen moest uiteraard niet aan de bak 20 uur na zijn heldendaad voor paars-wit in de beker. Rik Vercauteren dus in doel, maar hij kon de eerste 20 minuten rustig wat rondkijken.

De eerste kans was voor de RSCA-futures maar Lammens reageerde attent op de bal van Ferrara. Ook Lokesa vond de Brugse doelman op zijn weg maar het was toch Club NXT dat op voorsprong kwam. Vercauteren had zich intussen toch al twee keer kunnen tonen op niet onaardige pogingen van Homma en Servais. Maar derde keer was goeie keer. Heel knap was het hoe Homma zich vrij speelde en Vercauteren geen schijn van een kans gaf op het geplaatst schot van de kleine Japanner.

Lang duurde de Brugse vreugde niet want Stassin herstelde acht minuten later alweer het evenwicht, 1-1 was ook de stand halfweg.

Vermant mist strafschop

Na de rust voerden beide coaches elk een wissel door. Servais was verdienstelijk bij Club NXT maar helemaal overtuigen kon hij niet en dus werd hij vervangen door Arne Engels. Gillet liet Angulo in de kleedkamer voor Agyei. Op het eerste echte gevaar was het wachten tot het uur. Vercauteren kon net op tijd het schot van Talbi wegslaan. Met nog een dik kwartier te gaan begon Club feller te drukken en Camara trok de vinnige Homma neer. Scheidsrechter Michiel Allaerts aarzelde geen seconde en legde de bal op de stip. Romeo Vermant stapte kordaat naar de stip maar liet zich blijkbaar teveel inspireren door de twee laatste strafschopnemers van Lierse donderdagavond: Vermant trapte de bal hopeloos hoog over.

Een gemiste kans voor Club, een opportuniteit voor de bezoekers. Lammens dook naar de goede hoek en pakte het laag en te zacht schot van Stassin. Net op het moment dat Nicky Hayen met Lennart Mertens nog ervaring en een extra spits wilde inbrengen, sloegen de Brusselse futures plots toe. Er was wat geluk mee gemoeid want het schot van Michiez week af maar verdween toch in de verste hoek in doel.

Club NXT legde zich echter niet neer bij de achterstand en Hayen bracht toch Mertens in. De ervaren rot deed wat hij in de heenmatch op de Heizel ook al had gedaan. Op de valreep scoorde hij nog de gelijkmaker en zorgde voor een verdiend gelijkspel, ook al zorgde dat op de tribune nog voor een paar hete standjes.

Club NXT: Lammens; De Roeve, Spileers, Hautekiet, Sabbe; Ordonez (88’ Simba), Liam De Smet, Talbi, Servais (46’ Engels), Homma (82’ Vermant); Vermant

RSCA Futures: Vercauteren; Camara, Engwanda, Butera, Ferrara (69’ Takidine); Hubert, Ishaq (85’ De Wilde), Duranville (52’ Michiez), Lokesa (69’ Masscho), Angulo (46’ Agyei); Stassin

Doelpunten: 25’ Homma (Sabbe) 1-0, 33’ Stassin (geen assist) 1-1, 81’ Michiez (geen assist) 1-2, 90’ Mertens 2-2

Gele kaarten: 67’ Engels (fout), 78’ Ishaq (fout), 81’ 87’ Stassin (fout)