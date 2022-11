De politie en het parket ondervinden steeds meer moeite om een beschikbare gerechtstolk te vinden om hen te helpen in rechtszaken of bij verhoren. “Zelfs een tolk voor Frans of Engels wordt nu een probleem”, zo klinkt het in een boze brief. “Veel gerechtstolken hebben noodgedwongen een andere baan gezocht”, zegt de beroepsvereniging.