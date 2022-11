Miranda Ulens (ABVV) en Danny Van Assche (Unizo) kruisen degens: “Op dit moment een loonsverhoging vragen, is compleet onverantwoord”

Hun ultieme maar mislukte poging om een akkoord te vinden over de loonnorm, gevolgd door een nationale staking, heeft diepe wonden geslagen tussen vakbonden en werkgevers. ABVV-topvrouw Miranda Ulens en Unizo-baas Danny Van Assche schuwen de grote woorden niet. “Jullie chantage over de welvaartsenveloppe was ondermaats”. “En jullie onwil om ook maar één keer uit te leggen aan jullie leden dat ze heel blij mogen zijn met de automatische indexering, stoort me enorm.”