Nog niet verloren onder interim-trainer Robin Veldman, maar Anderlecht zoekt nog steeds nieuwe coach

Anderlecht heeft nog niet verloren onder interim-trainer Robin Veldman (36). Er was de Europese overwintering en nu ook de (nipte) kwalificatie voor de 1/8ste finales van de beker op Lierse. De Nederlander scoorde punten bij zijn spelers, maar toch zijn er nog geen knopen doorgehakt over het trainerschap bij RSCA.

Maandag na de competitietopper tegen Genk volgt een eerste evaluatie. Daar zal normaal ook Jesper Fredberg – de nieuwe Deense sportief directeur – bij betrokken worden. Als het van Veldman zelf afhangt, blijft hij A-coach, maar paars-wit gaf altijd aan dat ze hem niet willen verbranden. Het zal dus aan de Nederlander zijn om het bestuur te overtuigen. De zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach is alleszins nog gaande en de directie ziet er ook heil in als Veldman weer een stap zou terugzetten richting de U23. Mogelijk zelfs als tussenpersoon tussen de A- en de B-ploeg om de doorstroming van talent te verzekeren. Zou dat nog passen in het plaatje? Veldman opereert het liefst als trainer en durft doortastend op te treden. Naast Hoedt liet hij op Lierse nu ook Esposito uit de selectie om tactische redenen.(jug)