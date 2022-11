Nog 90 minuten bibberen voor Roberto Martinez en co: overal in Europa weerklinken schietgebedjes

Roberto Martinez en de andere bondscoaches houden hun hart vast. Eén week voor het WK betwisten hun spelers nog cruciale competitiematchen. Stel je voor dat De Bruyne of Mbappé zich nog blesseren. In België moeten Alderweireld, Debast, Vanaken, Noa Lang en Vincent Janssen zelfs nog aan de bak in heuse toppers. Overal in Europa weerklinken schietgebedjes.

De Champions League-finale 2021: in de 59ste minuut van het duel Man City-Chelsea (0-1) knalt Kevin De Bruyne op verdediger Rüdiger. Hij is even buiten westen en het verdict is loodzwaar: een gebroken neus en oogkas. Zo’n blessure in de laatste match voor het EK was toen al vreselijk nieuws, eenzelfde scenario dit weekend zou ronduit dramatisch zijn. In 2021 duurde de EK-voorbereiding nog drie weken, nu is er welgeteld één week aanloop naar het WK in Qatar. KDB tijdig oplappen zoals toen, zou nu een mission impossible zijn.

Verkrampt

Roberto Martinez zit straks dus zenuwachtig voor zijn tv. Gelukkig speelt Man City maar tegen Brentford en is het geen topper. Al moet onze bondscoach niet alleen de vingers kruisen voor De Bruyne. Trossard treft Aston Villa, Tielemans en Faes trekken naar West Ham, Theate en de blessuregevoelige Doku ontmoeten Toulouse. Dat zijn misschien wel partijen die zo’n jongens in vierde in plaats van vijfde versnelling kunnen afwerken, maar de vraag is of dat een goed idee is. Vanuit medisch oogpunt wordt het niet altijd aangeraden om met de rem op te spelen: wie omzichtig is, voetbalt verkrampt en loopt net extra risico’s op blessures. “Het zal toch onvermijdelijk zijn dat spelers zich inhouden”, voorspelde City-coach Pep Guardiola al. “Ik zou op dezelfde manier handelen. Die kalender is crazy.”

In de Jupiler Pro League deed de kalendermanager er nog een schepje bovenop. Een week voor het WK plande hij de toppers Anderlecht-RC Genk en Club Brugge-Antwerp. Jan Vertonghen (kuit) zal bij RSCA wellicht nog passen uit voorzorg, maar WK-ganger Zeno Debast vliegt er naar eigen zeggen nog eens in. “Ik zal voluit in de tackle gaan”, beloofde hij. “Mijn focus ligt nog tweehonderd procent bij Anderlecht.” Tja, zal er een verschil zijn tussen woorden en daden? De clash tussen Brugge en Antwerp belooft sowieso een fysieke strijd te worden waarbij Martinez zal bidden voor Alderweireld en Vanaken, terwijl de Nederlandse bondscoach Louis van Gaal Noa Lang en Vincent Janssen in de gaten houdt.

Messi wil spelen

Daarnaast zijn er ook internationals die de bondscoaches en fans – bewust of onbewust – hartverzakkingen besparen. Batshuayi pakte vorige week twee keer geel en is geschorst, Eden Hazard komt – weliswaar tot zijn frustratie – al negen matchen niet van de bank bij Real. Meunier (Dortmund) speelt nog altijd niet door een jukbeenbreuk. Bij Atlético mist Yannick Carrasco de bekermatch op Almazan met een spiercontractuurtje. Dat zal toch ook uit voorzorg zijn, of is er meer aan de hand?

Dat komt soms goed uit, en in Argentinië hadden ze ook zo’n scenario in gedachten voor Lionel Messi. De jongste maanden schiet het land collectief in paniek bij het kleinste kreuntje van zijn superster die hen de wereldtitel moet bezorgen. Dus leek het ideaal dat een weinig verontrustende achillespeesblessure de Vlo aan de kant zou houden in de laatste twee duels voor het WK. Alleen zou Messi nu zelf hebben aangegeven dat hij zondag met PSG wil spelen tegen Auxerre. Nog 90 minuten bibberen.