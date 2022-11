Achter de schermen van de nieuwe groene revolte: hoe de ene na de andere klimaatactiegroep uit de grond schiet en ze allemaal met elkaar verbonden lijken

Extinction Rebellion, Who is Maria-Antoinetta Simons?, Just Stop Oil, Climaxi, Climate Express, GMF, Pousses et Vous, Act4Change, Tegengas/Dégaze, ... De groene actiegroepen schieten als paddenstoelen uit de grond. Ze vissen allemaal in dezelfde vijver, hebben geen duidelijke structuur noch hiërarchie, maar wel iets dat lijkt op een gemeenschappelijke boekhouder en bankier. Een blik achter de schermen van de nieuwe groene revolte.

Een paar jaar geleden vulden klimaatspijbelende jongeren met z’n tienduizenden de vrijdagse straten van onze grote steden. Het was spontaan, maakte veel los, maar vooral: het was goed georganiseerd, met een conglomeraat van nogal wat grote actiegroepen die zich achter Youth for Climate schaarden.

De jongste tijd is het vooral de hardheid van de klimaatacties die opvalt, net als de ogenschijnlijke wildgroei aan organisaties, bewegingen, groepen en groepjes die tegen het klimaat strijden. De drie klimaatklevers van Meisje met de parel van Vermeer droegen een T-shirt met het opschrift Just Stop Oil. Die Britse actiegroep liet weten de actievoerders niet te kennen, maar stond wel pal achter de actie. Een van de klevers, Wouter Mouton, was eerder al actief voor die andere actiegroep Extinction Rebellion (XR).

Chaotisch en spontaan

An sich hebben Just Stop Oil en XR niks met elkaar vandoen. Ze werken los van elkaar, net zoals al die andere groepen zoals Youth for Climate, Tegengas, Climaxi en noem maar op. Allemaal verschillende bewegingen met eenzelfde doel: zorgen dat de overheid dringend en dwingend actie onderneemt voor het klimaat.

“De tijd dat zulke acties vanuit een gecentraliseerde organisatie met een duidelijke structuur kwam, zoals Greenpeace in de jaren tachtig en negentig van vorige eeuw, is voorbij”, zegt Nick Meynen. Hij is conflictdeskundige, auteur/journalist en ook zelf activist. “De typische eigenschap van het hedendaags klimaatactivisme is dat het chaotisch is en spontaan. Acties vertrekken vanuit de mensen zelf, vanuit een woede of verontwaardiging. Ze vinden gelijkgestemden en doen wat ze denken te moeten doen. Zo is Youth for Climate ontstaan, en zo ontstaan ze bijna allemaal. “

In het gros van de gevallen is er niet één iemand die zegt wat en hoe ze dat horen te doen, met welke logo’s en spandoeken. Er is geen structuur. “Die groepen of groepjes starten ad hoc, voeren actie en sluiten zich uiteindelijk aan bij andere organisaties. Of ook niet”, zegt Meynen.

“Ik zie bij haast elke volgende actie nieuwe gezichten. Ofwel blijven die, ofwel niet. Het is een komen en gaan”, zegt Marjolein Moreaux, een van de vrijwilligers die het woord voert voor Extinction Rebellion. Met hoeveel ze precies zijn, is niet te achterhalen. “We hebben geen leden of lidkaarten. We brengen mensen samen die zich scharen achter wat we willen bereiken.” En zelfs dat is relatief, geeft ze toe.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

“Soms is er een actie, zoals in het museum in Den Haag, waar we niks van weten. Dat hoeft ook niet. We zijn er onmiddellijk op gesprongen en steunen onze drie vrienden die nu in Nederland vastzitten op elke mogelijke manier. Het maakt niet uit welk T-shirt ze droegen.” De drie waren wel bezorgd toen ze werden opgepakt en veroordeeld, zegt Moreaux. “Omdat ze ons niet op de hoogte hadden gebracht, vreesden ze dat ze alleen zouden komen te staan. Om de dooie dood niet. Wat zij willen is wat wij willen. We laten hen niet vallen.”

Het geeft aan hoe vervlochten de verschillende groepen zijn. “Een goede zaak”, vindt Joeri Thijs van Greenpeace. “De tijd dat wij het monopolie hadden in het universum van de milieuactie is gelukkig voorbij. De materie lééft. Daar kunnen we alleen maar blij om zijn.” Dat mastodont Greenpeace het jongste decennium zelf minder in de kijker liep met zijn acties, is een bewuste keuze, zegt Thijs.

“Wij hebben vijftig jaar ervaring in internationale actie. Je ziet de jongste jaren inderdaad steeds meer bewegingen ontstaan in het klimaat- en milieuactivisme. Het bewijs dat het aan belang wint bij een groeiende groep mensen. Ik vergelijk het met de arbeidersbeweging begin vorige eeuw en de burgerrechtenbeweging in de naoorlogse VS. Dat ging ook gepaard met burgeracties, burgerlijke ongehoorzaamheid en initiële afkeuring door het grote publiek. Maar uiteindelijk bewoog er iets, omdat het draagvlak alleen maar groter en groter werd. Met deze thematiek zal het krek hetzelfde lopen denk ik.”

Internationaal geld

Greenpeace timmert al een halve eeuw aan die weg en gooit zijn ervaring nu mee in de weegschaal. “Het zou dom zijn als we die knowhow niet delen met alle burgerbewegingen en kleinere groepen en verenigingen”, zegt Joeri Thijs. “We staan hen bij met raad en daad. We stellen onze loodsen ter beschikking om campagnes voor te bereiden, geven materiaal en helpen waar we kunnen. Ook financieel.”

Die steun is meer dan welkom, zegt Marjolein Moreaux van Extinction Rebellion. “Onze middelen zijn zeer beperkt. We hangen af van giften en crowdfundings. Gelukkig is er Greenpeace.” Greenpeace is niet de enige die hulp geeft. De Brusselse vzw All for Climate bijvoorbeeld zorgt voor boekhoudkundige ondersteuning. “Wij hebben zelf geen rekeningnummer omdat we geen rechtspersoonlijkheid hebben”, zegt Moreaux. “All for Climate zorgt daarvoor, en dat de rekening klopt.”

Naast crowfunding en giften van particulieren kunnen veel organisaties rekening op internationaal geld. Just Stop Oil, maar ook Extinction Rebellion bijvoorbeeld, staan op de steunlijst van het Amerikaanse Climate Energy Fund (CEF), een filantropische groep die in 2019 in het leven is geroepen om klimaatactvisten financieel bij te staan. CEF heeft dit jaar al bijna vijf miljoen dollar geschonken aan verschillende actiegroepen. Onlangs stapte filmregisseur Adam McKay in CEF. McKay, regisseur van onder meer de Netflix-film Don’t look up, stopte direct vier miljoen dollar in de kas.

Greenpeace doet ook meer dan simpelweg ruimte, materiaal en knowhow ter beschikking stellen, zegt Joeri Thys. “We bieden aan wie dat wil ook juridische bijstand aan en engageren onze advocaten om actievoerders bij te staan die zijn opgepakt en/of moeten voorkomen. We staan bijvoorbeeld in contact met Extinction Rebellion.” Voor de verdediging van de drie actievoerders die in Nederland vastzitten, is nog geen steun gevraagd aan Greenpeace. “Maar als de vraag komt, zullen we erop ingaan, ook al zullen wij als Greenpeace niet snel zulke kleefacties houden, of met soep naar kunstwerken gooien.”

Enige hoop

Blijft de vraag of zulke spectaculaire acties überhaupt iets uithalen. Volgens Nick Meynen wel. Hij baseert zich op een wetenschappelijke theorie van de Amerikaanse geofysicus Brad Werner. In diens paper Is Earth F**ked? komt Werner via ingewikkelde wetenschappelijke modellen tot de conclusie dat de aarde inderdaad naar de maan gaat, maar dat het nog niet te laat is om dat te verhinderen. “De beste manier om de hopeloze situatie nog enigszins te keren, is via directe actie. Het is zowat onze enige hoop.”

Die directe acties kunnen volgens die theorie zorgen dat de geesten gaan kantelen en een grotere, collectieve actie triggeren die uiteindelijk ervoor zorgt dat er nog wat meubelen worden gered. “Over de aard van die directe actie kan je oeverloos en eindeloos discussiëren”, zegt Meynen. “Is een kleefactie aan een kunstwerk geoorloofd? Ik antwoord zelfs niet op de vraag. Het leidt alleen maar af. Alsof we ons druk maken over de al dan niet valse noten die het orkest speelt aan boord van de zinkende Titanic.”