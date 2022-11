Professor Bart Kerremans analyseert de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen: “Trump heeft een tik gekregen, maar we schrijven hem best nog niet af”

De luttele zetelwinst van de Republikeinen bij de tussentijdse verkiezingen in de VS kan niet anders dan een teleurstelling zijn. Binnen de partij van Donald Trump wijzen ze voorzichtig naar de oud-president als de schuldige voor het uitblijven van de rode vloedgolf die de blauwe Democraten uit het Huis en de Senaat had moeten vagen. “En toch schrijven we Trump best niet af”, zegt Amerikakenner en professor Bart Kerremans (KU Leuven).