Borussia Dortmund dreigt spoor van leider Bayern München nog verder kwijt te raken na tweede nederlaag op rij

Borussia Dortmund gaat met een valse noot de lange winterstop in. Die Borussen verloren vrijdagavond met 4-2 op het veld van Borussia Mönchengladbach, dat zo tot op drie punten nadert. Dortmund dreigt door de tweede nederlaag op rij nog verder de aansluiting met leider Bayern te verliezen en blijft voorlopig op een gedeelde vijfde plek staan in de rangschikking.

De match was amper vier minuten oud toen Hofmann al voor de 1-0 zorgde voor thuisploeg Mönchengladbach. Dortmund kwam een kwartier nog langszij via Brandt, maar kort voor het halfuur nam Gladbach de match stevig in handen met doelpunten van Bensebaini en Thuram (3-1).

Vlak voor de rust kwam Dortmund nog tot een aansluitingstreffer van Schlotterbeck, maar na de pauze was alles meteen te herdoen toen Kone na ruim een halve minuut al de 4-2 scoorde. Daar bleef het ook bij, de 5-2 van Hofmann werd nog afgekeurd wegens buitenspel. Thorgan Hazard speelde de volledige tweede helft bij de bezoekers, maar kon het tij dus niet keren.

Dortmund deelt de vijfde plek momenteel met RB Leipzig en volgt op één punt van Eintracht Frankfurt, twee punten van Union Berlin en SC Freiburg en zes punten van leider Bayern München. Al die clubs komen dit weekend nog in actie. Mönchengladbach is nu zevende en nadert tot op drie punten van Dortmund.

Bekijk hieronder enkele goals uit de match:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen