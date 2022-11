Banksy maakt kunstwerk op vernield huis in Oekraïne

Banksy maakte het kunstwerk (zie onderaan dit artikel) op een vernielde woning in het Oekraïense Bordojanka. — © NurPhoto via Getty Images

De Britse streetartkunstenaar Banksy heeft vrijdagavond op zijn Instagram-kanaal beelden getoond van een werk op een vernield huis dat in de sterk verwoeste stad Borodjanka in de buurt van Kiev zou zijn gemaakt. Het kunstwerk laat op een grijze muur van een verwoest huis een meisje zien, dat op de brokstukken een handstand maakt.

De publicatie op zijn Instagram-kanaal geldt traditioneel als teken dat Banksy bevestigt dat een kunstwerk van hem is. Ook in het verleden is de beroemde artiest naar oorlogsgebieden afgereisd, onder meer naar de Westelijke Jordaanoever. De identiteit van de kunstenaar is nog altijd onbekend.