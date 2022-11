Financiële zorgen enorm gestegen: inflatie en energiecrisis wegen op ons welbevinden

Uit de meest recente motivatiebarometer blijkt dat de Belgische bevolking zich tegenwoordig vooral zorgen maakt over de wereldwijde ontwikkeling van de huidige crises en de eigen financiële gezondheid. Dat schrijft Le Soir zaterdag.

Voor het 42ste rapport van de interuniversitaire werkgroep polsten psychologen van onder andere de UGent en de KULeuven bij zo’n 18.400 mensen uit Nederlands- en Franstalig België naar de impact van de huidige gezondheidssituatie, de oorlog in Oekraïne en de energie- en financiële crisis op hun welbevinden.

De onderzoekers concluderen dat vooral de zorgen rond de eigen financiële situatie aanzienlijk zijn gestegen, en nog nooit zo hoog waren sinds het begin van de metingen in maart 2020. Ook bezorgdheid rond de eigen gezondheid nam licht toe, terwijl zorgen op macrovlak, met name rond de oorlog in Oekraïne en klimaatverandering, sinds de zomer afnamen, stellen ze. Vooral vrouwen, deelnemers met een lager opleidingsniveau en werklozen rapporteren meer financiële zorgen.

De toenemende bezorgdheid over financiële en gezondheidskwesties leidt volgens coauteur en professor sociale psychologie Vincent Yzerbyt (UCLouvain) tot angst en zelfs depressie, een verlies aan vitaliteit en een verminderde slaapkwaliteit. “Het gevolg is dat de klimaatcrisis en de oorlog naar de achtergrond worden gedrongen”, merkt hij op.