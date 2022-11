NASA behoudt datum voor lancering eerste Artemis-missie op 16 november

De NASA is nog altijd van plan om op woensdag 16 november de maanraket SLS te lanceren, nu uit inspecties is gebleken dat de doortocht van orkaan Nicole in Florida slechts voor minimale schade heeft gezorgd. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie vrijdag laten weten.

“Niets staat een lancering op die datum in de weg”, klonk het op een persconferentie. Het team van de ruimtevaartorganisatie heeft sinds donderdag ook weer toegang tot het lanceerplatform.

In het kader van het nieuwe Amerikaanse Maanprogramma Artemis moet de krachtige SLS-draagraket bij wijze van test een onbemande Orion-capsule naar de Maan slingeren. De lancering staat gepland voor woensdag 16 november om 1.04 uur plaatselijke tijd (7.04 uur Belgische tijd).

Indien nodig zijn er twee reservedata, namelijk 19 en 25 november. “Op dit moment richten we ons op de 16de, en als we vastlopen door iets wat we vinden tijdens het opstarten of testen, dan moeten we de 19de overwegen”, aldus NASA.