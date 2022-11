Bestorming Capitool: Donald Trump trekt naar rechter om niet te moeten getuigen voor commissie

De Amerikaanse ex-president Donald Trump heeft een proces aangespannen tegen zijn dagvaarding om te getuigen over de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Trump zou moeten getuigen voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden.

Volgens Trump zelf geniet hij “absolute immuniteit” en zal hij komende week dus niet getuigen. De advocaten van Trump noemden de dagvaarding “ongeldig, illegaal en ontoepasbaar”. Ze menen dat het ex-staatshoofd nog altijd zijn presidentiële privileges heeft, bijna 22 maanden na zijn aftreden, en dus niet gedwongen kan worden om voor het Congres te verschijnen.

De commissie van 6 januari droeg Trump op om te getuigen vanaf komende maandag. Hij moet ook een lange lijst van documenten en communicatie aanleveren die verband hielden met de bestorming.

© AFP

Midterms

De inzet van de getuigenis is hoog, en de tijd dringt, zowel voor de commissie als voor Trump. Die zou op dinsdag aankondigen dat hij opnieuw een gooi doet naar het presidentschap in 2024. De commissie dreigt dan weer ontbonden te worden als de Republikeinen de meerderheid behalen in het Huis van Afgevaardigden na de midterms, de tussentijdse verkiezingen van deze week. De volledige resultaten daarvan zijn nog niet bekend.

De commissie verzamelde al meerdere elementen die zouden bewijzen dat Trump zijn aanhangers aanzette tot de bestorming, die als doel had om Joe Biden zijn verkiezingsoverwinning te ontfutselen. Bij de bestorming kwamen zeven personen om het leven.