Amerikaans president Joe Biden vraagt “constructieve rol” van China in conflict met Noord-Korea

De Amerikaanse president Joe Biden wil dat China een “constructieve rol” speelt in de dreiging die uitgaat van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Hij zal dat bespreken met de Chinese president Xi Jinping in de marge van de G20-top op het Indonesische eiland Bali, verklaarde de Amerikaanse veiligheidsadviseur Jake Sullivan zaterdag.

“Noord-Korea vormt niet alleen voor de VS en niet alleen voor Zuid-Korea en Japan een bedreiging, maar ook voor de vrede en stabiliteit in de hele regio”, zei Sullivan tegen journalisten op het vliegtuig naar een top van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh. “Als Noord-Korea op deze manier voortgaat, betekent dat een verdere toename van de militaire en veiligheidsaanwezigheid van de VS in de regio.” China heeft er volgens de veiligheidsadviseur alle belang bij om de dreigingen van Noord-Korea aan banden te leggen.

Het is de eerste keer dat Xi en Biden elkaar in levenden lijve zullen ontmoeten sinds Biden staatshoofd werd. Ze spraken wel al telefonisch en via videoverbinding met elkaar. Toen zouden ze het conflict met Noord-Korea ook besproken hebben, maar ondertussen is de situatie acuter door de verschillende raketproeven van Pyongyang en de dreiging van een mogelijke kernwapenproef.

Biden zal het gevaar ook bespreken met de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol en de Japanse premier Fumio Kishida in de marge van de ASEAN-top.

“Concrete stappen”

Als buurland onderhoudt China traditioneel vriendschappelijke betrekkingen met Noord-Korea. Peking pleit voor een dialoog en vindt dat er geen rekening gehouden wordt met de “legitieme en redelijke zorgen” van Noord-Korea. De VS moeten “concrete stappen” ondernemen om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van Noord-Korea en gunstige voorwaarden scheppen voor de hervatting van de besprekingen, zo verklaarde woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken onlangs nog.