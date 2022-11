Lionel Messi wil in Qatar zijn laatste droom waarmaken: “We zullen ervoor vechten als leeuwen, maar alle details moeten kloppen”

Het Argentijnse voetbalicoon Lionel Messi heeft in zijn carrière zowat alles gewonnen wat er te winnen valt, maar wil in Qatar zijn mogelijk laatste kans benutten om die ene laatste leegte op zijn palmares op te vullen.

De speler van PSG is op zijn 35ste nog steeds aanvoerder en spelverdeler bij Argentinië. Zijn naam prijkt op de lijst van 26 geselecteerden van zijn land voor het WK in Qatar. Na de bekendmaking van de selectie sprak Messi met het Argentijnse Diario Olé over de wereldbeker, ervaringen en zijn persoonlijke ambities.

Messi nam eerder al deel aan vier WK’s, maar toch slaagde hij als een van de beste spelers ooit er niet in om die kunsten ook op het allergrootste voetbaltoneel te showen. Om zijn ultieme droom, namelijk zijn land een wereldtitel bezorgen, te bereiken, wil Messi leren uit de vorige deelnames. “In de eerste (WK 2006 red.) was ik erg jong. Ik heb ervan genoten en tegelijkertijd had ik de onschuld om te willen spelen, om meer te willen.”:

Messi viert na een doelpunt in een vriendschappelijke interland tegen Jamaica. — © AFP

Op het WK van 2014 deed Messi het wel een stuk beter met Argentinië: “Dat was een onvergetelijke ervaring waar ik veel van heb genoten, daar werd het me meer dan ooit duidelijk dat het allerbelangrijkste is dat er een sterke en verenigde groep op het veld staat. Dat leidt je naar topresultaten.” Messi greep in 2014 net naast de trofee. In de finale was Duitsland met 1-0 nipt te sterk. De Argentijn werd wel uitgeroepen tot speler van het toernooi.

Vechten

In Qatar ligt voor de 35-jarige Messi misschien wel zijn allerlaatste kans om wereldkampioen te worden. “Vandaag voel ik veel overeenkomsten tussen deze groep en die in 2014”, ziet de Argentijn mogelijkheden. “We hebben intussen geleerd hoe we het WK goed kunnen beginnen. Als je die eerste match kan winnen, zegt dat veel over de rest van het WK. Dan kan alles.”

Messi zit in een goede flow bij Argentinië. In 2021 bezorgde hij zijn land de Conmebol Copa America. — © AFP

Toch beseft ook Messi dat zijn land voor een aartsmoeilijke opgave staat met toplanden als Frankrijk, Spanje, Brazilië, Engeland en België als voorname concurrenten. “Hoewel we grote verwachtingen hebben, zijn we ook realistisch. We spelen zeer goed voetbal momenteel, maar tegelijkertijd weten we dat het een WK is. Alle details moeten kloppen, ieder foutje kan fataal zijn. We zullen vechten als leeuwen, maar weet dat we niet van meet af aan kampioen zullen worden zoals vele Argentijnen denken.”

Argentinië neemt het in de groepsfase in Groep C op tegen Polen, Mexico en Saoedi-Arabië.