Simon Mignolet openhartig over de Rode Duivels en de laatste keer dat hij huilde: “Ik hoop dat ik mijn opa’s daarboven trots maak”

“We zijn niet langer een WK-favoriet, dat kan in ons voordeel spelen”, spreekt Simon Mignolet nu het WK voor de deur staat. — © Luc Daelemans

“We zijn niet langer een WK-favoriet, dat kan in ons voordeel spelen.” Aan het woord is Simon Mignolet. Neen, bij de Rode Duivels zal hij niet zo’n bepalende rol spelen als bij Club Brugge, maar de Limburger mag trots zijn op het seizoen dat hij tot dusver heeft afgewerkt. Aan de hand van enkele dartpijltjes schotelen we Big Si vragen af. Het nummer waarin hij belandt, verdient een antwoord.