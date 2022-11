Oekraïense minister waarschuwt voor Russische “hongerspelen”

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba heeft de Zuidoost-Aziatische landen opgeroepen er bij Rusland op aan te dringen zijn graanovereenkomst, die over een week afloopt, voort te zetten. Dat deed hij op de top van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh.

“Ik roep alle ASEAN-leden op alle mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat Rusland hongerspelen(een verwijzing naar de gelijknamige boeken en films, nvdr.) speelt met de wereld”, zei Koeleba.

De graandeal loopt op 19 november af. Sinds 1 augustus kon dankzij de overeenkomst tien miljoen ton graan en andere landbouwproducten geëxporteerd worden. Daarmee werd de voedselcrisis in de wereld als gevolg van de oorlog in Oekraïne verlicht.

Eind oktober schortte Moskou zijn medewerking aan de graandeal op na aanvallen op Russische marineschepen bij de door Rusland bezette Krim. Na een tussenkomst van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan meldde Rusland een dag later dat het weer meewerkte aan de uitvoering van het akkoord.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov is ook aanwezig op de top in Cambodja. Hij heeft Koeleba echter niet gevraagd om elkaar te ontmoeten, zoals gebruikelijk is in de internationale diplomatie, laat Koeleba nog weten.

Oekraïne neemt voor het eerst deel aan de ASEAN-top. “Wij zullen alle mogelijkheden verkennen en benutten om een diepere relatie met de ASEAN-landen op te bouwen”, benadrukte Koeleba, ook met het oog op nieuwe handelsmogelijkheden en voedselzekerheid.