Zeventiger komt om bij brand in regio Doornik

Bij een brand in een woning in het dorp Montroeil-au-Bois, deelgemeente van het Henegouwse Frasnes, is vrijdagnacht een vrouw van 75 jaar om het leven gekomen. Dat zegt de brandweer van hulpverleningszone Wallonie Picarde.

De vrouw kwam om door CO-vergiftiging. Het huis werd volledig vernield door het vuur.

“Bij aankomst stond de woning al volledig in brand. Het vuur ontstond waarschijnlijk aan de achterkant van de woning of in de kelder. In een kamer op de gelijkvloerse verdieping vonden we het lichaam van de bewoonster”, zegt brandweerluitenant Eric André.

Om 10 uur was de brandweer nog ter plaatse. Het lukte om een aanpalend gebouw te beschermen tegen de vlammen.