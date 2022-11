Twee gebouwen in centrum van Rijsel ingestort: “Ik tril nog steeds”

Twee gebouwen in de Rue Pierre Mauroy in het centrum van Rijsel is zaterdagvoormiddag rond 9.15 uur ingestort. Het pand in de winkelstraat was ’s nachts al uit voorzorg ontruimd, na een melding van een jongere, zo meldt BFM TV.

(Lees verder onder de tweets)

Muur gebogen

“Een jonge man kwam om drie uur ’s nachts thuis en realiseerde zich dat de muur van het gebouw wat gebogen stond”, aldus Martine Aubry, burgemeester van Rijsel. “Vervolgens waarschuwde hij de politie en brandweer, die vaststelden dat er een reëel risico op instorten was en het gebouw evacueerden.”

Een tiental mensen zou geëvacueerd zijn. De meeste bewoners konden onderdak krijgen bij familie of vrienden.

Tweede gebouw meegesleurd

Zaterdagochtend om 9.15 uur stortte een van de twee gebouwen, die in een winkelstraat liggen, in. Het andere gebouw werd meegesleurd. Dat gebeurde nog voor de winkels opengingen. Naburige gebouwen werden ook ontruimd. De brandweer is aanwezig om het puin te ruimen en agenten beveiligen de omgeving.

De burgemeester, die nog meegaf dat de gevel van het gebouw gerenoveerd werd, is duidelijk nog altijd aangedaan door de feiten. “Ik tril nog steeds”, verklaarde ze. “Wat als de jongeman niet ’s nachts was thuisgekomen of geen contact met ons had opgenomen? Dan waren er vanochtend zeker doden gevallen.”

Aangrenzende gebouwen ontruimd

De hulpdiensten en de politie zijn momenteel nog altijd massaal ter plaatse. Ook de aangrenzende gebouwen, onder meer een hotel, werden al ontruimd en het hele gebied werd afgezet. Er zouden geen doden gevallen zijn door de instorting, al is de schade in het centrum van de stad wel groot.

“Ik voelde een grote trilling”, zo verklaart een getuige nog aan BFM TV. “We wisten eerst niet wat we moesten doen. Toen het iets rustiger werd, gingen we naar buiten en zagen we het gebouw instorten.”