BTS-lid Jungkook wordt eerste K-popartiest ooit die mag optreden op WK-openingsceremonie

De 25-jarige Jeon Jeong-guk, die optreedt onder de artiestennaam Jungkook, wordt met deze uitnodiging bovendien de eerste Koreaan in de geschiedenis zal optreden tijdens een WK-openingsceremonie.

In Qatar mag Jungkook plaatsnemen naast een fraai rijtje muzikale wereldsterren. Want ook Shakira, Dua Lipa, J Balvin, Black Eyed Peas Diplo, Kizz Daniel, Calvin Harris, Nora Fatehi, en Trinidad Cardona zullen hun opwachting maken tijdens de openingsceremonie in het Al Bayt Stadium.

Op sociale media gaan BTS-fans - de zogeheten A.R.M.Y. - intussen helemaal door het dak na het nieuws dat het jongste bandlid deel mag uitmaken van het WK-spektakel. Naast Jungkook bestaat BTS uit drie rappers en drie zangers, maar zij zullen er niet bij zijn.

