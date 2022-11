Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert verwijt politievakbonden “persoonlijke hetze” tegen Vincent Van Quickenborne

Na de steekpartij van donderdagavond in Schaarbeek, waarbij een politieagent werd doodgestoken door een ex-gedetineerde die op de OCAD-lijst stond, klonk bij de bonden de vraag om ontslag. In ‘De ochtend’ op Radio 1 reageerde Van Quickenborne zaterdag zelf op de kritiek dat er al jarenlang straffeloosheid zou heersen in Brussel en andere grootsteden voor geweld tegen politie. “Ik heb amper een maand na mijn aanstelling beslist om een nultolerantierichtlijn in te voeren voor alle geweld tegen de politie”, zei hij.

Ook Open VLD-voorzitter Lachaert reageerde zaterdagvoormiddag dus op de roep om ontslag. “Na de schok zijn emoties begrijpelijk. De feiten van deze week moeten uitgeklaard worden. Ging er iemand in de fout in de hele keten? Alles moet naar boven. Wat wel niet kan: vakbonden die via sociale media een persoonlijke hetze voeren tegen Vincent Van Quickenborne. Kan het alsjeblieft beschaafd?”, schreef hij.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na de steekpartij klaagden de bonden het geweld aan tegen politie. Maar in het verlengde daarvan vroegen ze ook “meer respect” van de federale regering. Daarbij werd verwezen naar een eerder afgesproken loonsverhoging die deels teruggedraaid werd.