Lokale politie betoont in Borgworm eer aan in Schaarbeek doodgestoken collega

Thomas M. overleed donderdagavond nadat hij tijdens een patrouille in Schaarbeek met een mes in de nek werd gestoken. — © AP

Politieagenten van de zone Hesbaye zullen zaterdagnamiddag met een optocht door de straten van Borgworm (Waremme), in de provincie Luik, eer betuigen aan Thomas M., de agent die donderdag na een steekpartij overleed in Schaarbeek. De man was afkomstig uit de regio, meer bepaald uit Limont, in de gemeente Donceel die deel uitmaakt van de politiezone.