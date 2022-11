Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken: “Gezamenlijke overwinning nadert”

Cherson was de eerste grote stad die na de invasie in februari in Russische handen viel. “Er waren maar weinig mensen die geloofden dat Oekraïne het zou overleven”, zei Koeleba tijdens een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Antony Blinken in de marge van de Zuidoost-Aziatische top ASEAN in Cambodja.

“Alleen samen kunnen we de overhand krijgen en Rusland Oekraïne uitschoppen. We zijn op weg. Dit gaat gebeuren en onze overwinning zal onze gezamenlijke overwinning zijn - de overwinning van alle landen ter wereld die van vrede houden.”

Blinken zei op zijn beurt dat de VS Oekraïne zullen blijven steunen. De veiligheids-, humanitaire en economische bijstand wordt voortgezet “zolang dat nodig is”, zei hij.

De Amerikaanse buitenlandminister uitte scherpe kritiek op Rusland, vooral op zijn gerichte campagne om de energie-infrastructuur te vernietigen, “alles wat nodig is om licht te hebben, om mensen warm te houden in de winter”. De aanvallen hebben verschrikkelijke gevolgen gehad voor burgers in heel Oekraïne, zei hij. De VS willen Oekraïne helpen bij de verdediging en het vervangen en herstellen van belangrijke infrastructuur, aldus Blinken.