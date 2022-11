Chinees vrachtruimteschip koppelt in wereldrecordtijd aan ruimtestation

China heeft zaterdag een vrachtruimteschip gelanceerd dat zich in een recordtijd aan zijn ruimtestation heeft gekoppeld, zo heeft het Chinese Bureau voor Bemande ruimtevaart bekendgemaakt.

Van op de basis Wenchang op het zuidelijke eiland Hainan vertrok om 3.03 uur Belgische tijd een Lange Mars-7 Y6 draagraket. Die zette het onbemande vrachtruimteschip Tianzhou-5 op een traject naar het Chinese ruimtestation Tiangong.

De koppeling op automatische piloot aan de centrale module Tianhe gebeurde reeds om 5.10 uur Belgische tijd, of zowat twee uur na de lancering. Dit is een wereldrecord.

De Tianzhou-5 meerde drie keer sneller aan dat zijn in mei gelanceerde voorganger die in minder dan zeven uur het traject aflegde.

Volgens het Chinese ruimtevaartbureau zal “deze technologische doorbraak een belangrijke rol spelen in het verbeteren van het koppelen van Chinese ruimtetuigen. Het schept een betere mogelijkheid om in een noodsituatie het ruimtestation te bevoorraden”, zegt het.

De cargo had zowat vijf ton vracht bij, zoals voedsel, persoonlijke spullen voor de taikonauten, een kleine satelliet en wetenschappelijke uitrusting. Daarnaast had de Tianzhou-5 1,4 ton brandstof bij voor het tachtig ton wegende complex.

Het officiële persbureau Xinhua benadrukt dat het ook de eerste keer is dat een cargo koppelt aan het ruimtestation sinds het een T-vorm heeft en dat taikonauten de aankomst van zo een ruimteschip meemaken.

Het Chinese ruimtestation wentelt op zowat 400 kilometer hoogte rondom onze planeet en heeft een levensduur van meer dan tien jaar. Er kunnen tot zes mensen in wonen en werken.

Het was zaterdag de 26ste missie in het kader van het Chinese bemande ruimtevaartprogramma en de 449ste missie van een telg van de raketfamilie die de Lange Mars is.