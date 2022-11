Luchthaven Valencia dicht vanwege zware regenval, straten in de stad ondergelopen

Pech voor wie van of naar Valencia vliegt. Door de hevige regenval daar is de luchthaven gesloten. Ook treinen en metro’s zijn uitgevallen in de regio.

Het vliegverkeer van en naar de luchthaven van de Spaanse stad Valencia is zaterdag stilgelegd vanwege blikseminslagen en zware regenval. Ook elders in de regio heeft het vele water tot overlast geleid en zijn straten ondergelopen, melden regionale media. In het gebied zijn ook treinen en metro’s uitgevallen door het noodweer.

© REUTERS

© REUTERS

Sinds vrijdagavond zorgt een storm voor zware buien, wind en hagel in het gebied aan de Spaanse oostkust. Zaterdagochtend begon het harder te regenen en werd een startbaan van het vliegveld van Valencia getroffen door een blikseminslag, zei de luchtverkeersleiding. Ook wateroverlast zou de luchthaven parten spelen. Volgens de luchtverkeersleiding wordt het vliegverkeer van en naar Valencia niet voor 17.00 uur hervat.

De lokale brandweer heeft honderden meldingen uit de regio Valencia ontvangen wegens het extreme weer, aldus de krant Las Provincias. Het gaat onder meer om mensen die door het water verrast werden in hun auto of geëvacueerd moesten worden uit hun huis. Het is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt.

De Spaanse weerdienst verwacht dat de regenbuien later op zaterdagmiddag wegtrekken.