Felice Mazzu keert enkele weken na ontslag bij Anderlecht terug als hoofdcoach bij Charleroi

Lang heeft Felice Mazzu niet getreurd om zijn ontslag bij Anderlecht. Wat al enkele dagen in de lucht hing, werd zopas bevestigd. Mazzu is de nieuwe hoofdcoach van Sporting Charleroi, een club waar hij eerder al aan de slag was. Dat maakte Charleroi zopas bekend. Bij Charleroi volgt Mazzu de ontslagen Edward Still op.

Enkele weken geleden nam Charleroi afscheid van Edward Still als hoofdcoach. Still, die in zijn beginmaanden bij Charleroi nog geprezen werd voor zijn werkwijze, betaalde het gelag voor de slechte resultaten. Frank Defays nam het roer voorlopig over.

Tot nu. De Zebra’s lieten zopas weten dat het met Felice Mazzu een nieuwe coach beet heeft. Mazzu was nog maar enkele weken werkloos na zijn ontslag bij Anderlecht. Mazzu was tussen 2013 en 2019 al actief op Mambourg. Het is dus een blij weerzien tussen de twee. Frank Defays zal vandaag nog wel op de bank zitten tegen KV Mechelen.

Opvallend: Charleroi ontvangt in de eerste wedstrijd na het WK in Qatar Anderlecht. Mazzu krijgt zo meteen de kans op eerherstel tegen zijn voormalige werkgever.