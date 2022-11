Napolitaanse trein dendert verder: comeback van Udinese komt te laat om leider Napoli een eerste competitienederlaag toe te dienen

Napoli duikt met een straat voorsprong de winterbreak in in Italië. Napoli won zonder problemen van subtopper Udinese dankzij doelpunten van Victor Osimhen (ex-Charleroi), Piotr Zielinski en Eljif Elmas. Napoli heeft nu elf punten voorsprong op eerste achtervolgers Lazio en Milan (die morgen nog wel in actie moeten komen).

Napoli nam afgelopen zomer afscheid van heel wat sterkhouders. Zo trokken onder meer Insigne, Koulibaly en Fabian Ruiz de deur achter zich dicht in Napels. Ook Rode Duivel Dries Mertens kreeg geen nieuw contract en trok dan maar naar Turkije.

Maar ondanks al die vertrekkers, doet Napoli het uitstekend in de Serie A. Het verloor dit seizoen nog niet in de eigen competitie. Ook Udinese slaagde er niet in om Napoli punten af te snoepen.

Hoewel de bezoekers vol goede moed op zoek gingen naar een doelpunt, was het Napoli dat al na een kwartier op voorsprong kwam. Victor Osimhen, ooit nog aan de slag bij Charleroi, zette zijn team met zijn negende doelpunt van het seizoen op rozen. De Nigeriaan is daarmee topschutter in de Serie A. Na een half uur voetballen haalde Zielinski de spanning helemaal uit de wedstrijd: 2-0.

Drie dolle minuten

Na de pauze combineerde de thuisploeg naar hartenlust verder. Eljif Elmas zette nog de kers op de taart door na een knappe dribbel de 3-0 tegen de touwen te trappen. Napoli leek zo zonder problemen op een makkelijke zege af te stevenen, maar drie dolle minuten zorgden toch nog voor nervositeit. Eerst zorgde Nestorovski voor de 3-1, even later maakte Samardzic de aansluitingstreffer. Udinese zette nog alles op alles in de hoop een punt uit de brand te slepen, maar het mocht niet baten.

Dankzij de zege heeft Napoli in de jacht op de Scudetto nu al elf punten voorsprong op eerste achtervolgers Lazio en AC Milan. Beide ploegen komen morgen nog wel in actie in de laatste wedstrijd voor de WK-break.