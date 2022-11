BUNDESLIGA. Bayern dankt wonderkind Jamal Musiala, Koen Casteels trekt met twaalf op twaalf naar WK in Qatar

Degradatiezorgen lijken voorbij voor Leverkusen

Na een dramatische start van het seizoen lijkt Leverkusen nu echt vertrokken. Het pakte na het gelijkspel tegen Club Brugge in de Champions League zes op zes in de eigen competitie. Een reeksje dat het tegen Stuttgart graag wou verderzetten.

Daarin slaagde het ook. Moussa Diaby, gepasseerd door de Franse bondscoach voor Qatar, bracht zijn team na een half uur op voorsprong. Tien minuten voor tijd nam verdediger Jonathan Tah alle spanning weg. Dankzij de negen op negen lijken de degradatiezorgen nu helemaal voorbij voor de troepen van Xabi Alonso.

© AP

Wolfsburg zet knappe reeks verder

Nog in Duitsland kon ook Hoffenheim Wolfsburg geen halt kunnen toeroepen. De Wolven haalden het met 1-2 in de PreZero Arena. De gastheer klom in het slot van de eerste helft nog op voorsprong via Christoph Baumgartner (42.), maar door een eigen doelpunt van Ozan Kabak (45.+5) was alles nog voor rust te herdoen. Na de onderbreking gingen de bezoekers erop en erover dankzij de winning goal van Ridle Baku (56.). Koen Casteels en Sebastiaan Bornauw droegen 90 minuten lang bij aan de zege.

© AP

Bayern dankt Jamal Musiala tegen Schalke 04

Met Schalke 04 en Bayern München stond de hekkensluiter in de Bundesliga tegenover de autoritaire leider. Op het veld was daar weinig van te merken. Hoewel Bayern het meeste balbezit had, wachtte het geduldig af om een gaatje te vinden in de defensie van de thuisploeg.

De Rekordmeister kan al het hele seizoen rekenen op wonderkind Jamal Musiala en ook tegen Schalke toonde de jonge Duitser zich. Eerst bood hij met een knap hakje Serge Gnabry de openingstreffer aan. Na de pauze hield Musiala goed het overzicht en zette hij Choupo-Moting op weg naar de bevrijdende 0-2.

Lukebakio heeft belangrijke driepunter beet

Op hetzelfde moment pakte Hertha Berlijn zijn derde driepunter van het seizoen tegen Keulen: 2-0. Wilfried Kanga (9.) en Marco Richter (54.) troffen raak voor de hoofdstedelingen. Dodi Lukebakio, die op de reservelijst staat voor het WK, ging na 68 minuten naar de kant bij Hertha.

Verder pakte ook RB Leipzig de zege tegen Werder Bremen. André Silva en Xaver Schlager zorgden voor de doelpunten bij de bezoekers. Christian Gross scoorde daartussen voor de thuisploeg: 1-2.

Wolfsburg rukt dankzij de vierde opeenvolgende overwinning in competitieverband momenteel op naar de zevende plaats in het klassement van de Duitse eerste klasse met 23 punten, terwijl Hertha de gevarenzone verlaat en naar de vijftiende plaats klimt met 14 eenheden.